Hilfsangebot in Hückeswagen : Bürgercafé startet 16 Monate nach Umzug ins Café KiWie

Nach der Gründung des Bürgercafés trafen sich die Besucher zunächst in der Stadtbibliothek. Im März vorigen Jahres ging es dann aber ins Café KiWie am Drosselweg – wegen der Corona-Pandemie hat dort aber bislang noch keinTreffen stattgefunden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wiehagen Der Treffpunkt für Einheimische und Geflüchtete kann erstmals seit März vorigen Jahres wieder aufgesucht werden. Ab dem 15. Juli soll das Treffen jeden Donnerstag stattfinden.

Seit Dezember 2018 hat die Schloss-Stadt ein Bürgercafé. Jeden Dienstag trafen sich seitdem Geflüchtete und Einheimische in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek, wo unter der Organisation der Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ in ungezwungener Atmosphäre Tee und Kaffee getrunken sowie Plätzchen oder Kuchen gegessen wurde. Aber auch Kinderbetreuung, Sprachförderung und ein Handarbeitskursus waren Angebote, die im Bürgercafé von einer kleinen, aber treuen Gruppe wahrgenommen wurden. Im März vorigen Jahres zog die Einrichtung dann um ins Café KiWie am Wiehagener Drosselweg – doch ein Treffen gab es bislang dort nie. Die Corona-Pandemie hat das bisher verhindert.

Das wird sich nun ändern: Ab kommenden Donnerstag, 15. Juli, ist der Treffpunkt wieder geöffnet. Von 15 bis 18 Uhr können sich alle interessierte Hückeswagener dort einmal in der Woche austauschen, wie Margareta Coenen von „Weitblick“ mitteilt. „Das Bürgercafé steht allen Bürgerinnen und Bürgern als Kommunikationstreff offen“, heißt es im Flyer, der jetzt in der Stadt ausgelegt wird. Vor allem sollen dort Menschen, die aus ihrer Heimat vor Krieg, Gewalt, Hunger und Not geflüchtet sind und in der Schloss-Stadt ein neues Zuhause gefunden haben, die Möglichkeit bekommen, Kontakte zu knüpfen und Unterstützung zu bekommen. „Ehrenamtliche Helfer stehen mit Notebooks zur Verfügung, um zum Beispiel beim Ausfüllen von Formularen zu helfen“, versprechen die Verantwortlichen. Zudem gibt es im Bürgercafé eine Handarbeits- und eine Spielgruppe.