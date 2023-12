Umwelt und Naturschutz in Hückeswagen Aufholbedarf bei erneuerbarer Energie

Nach einer Auftaktveranstaltung im Sommer wurden nun am Dienstagabend Zwischenergebnisse der Arbeit am Konzept in der Realschule präsentiert. Wie wichtig der Stadt das Thema ist, zeigte sich daran, dass der Bürgermeister die Veranstaltung eröffnete. Dietmar Persian unterstrich: „Es gibt vieles, was die Menschen heute bewegt und belastet, der Klimawandel gehört dazu. Falsch wäre es zu sagen, dass da eh alles zu spät ist. Wir müssen den Blick auf das lenken, was wir selbst tun können – auch als Stadt.“