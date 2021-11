Nächste Großinvestition in Hückeswagen : Bürgerbad wird für 1,6 Millionen Euro saniert

Während die Sauna des Bürgerbads wieder geöffnet hat, ist das Schwimmen seit mehr als einem Jahr nicht mehr möglich. Jetzt soll die dringend notwendige Sanierung der maroden Leimbinder angegangen werden. Foto: Stephan Büllesbach

Brunsbachtal Die Stadt will sich die teure Sanierung des in Teilen baufälligen Bürgerbades leisten. Das beschloss der Rat am Dienstagabend. Einen Bürgerentscheid dazu, den die AfD beantragt hatte, lehnte er mit sehr großer Mehrheit ab.