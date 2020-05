Hückeswagen : Bürgerbad-Neustart ohne Sauna und nur mit Bahnenschwimmen

Hückeswagen Schlechte Nachricht aus dem Ministerium für das Team des Bürgerbads und alle Saunagänger: Trotz der Wiedereröffnung am Samstag, 30. Mai, sind Saunagänge weiterhin verboten. Erlaubt ist nur das Schwimmen. Sonst nichts.

Thomas Nebgen und sein Team vom Bürgerbad sind enttäuscht: Die vielen und intensiven Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des Bürgerbads morgen, Samstag, sind teilweise für die Katz’. Denn am Mittwochabend wurde die Corona-Schutzverordnung durch das Land angepasst, und demnach ist in den Hallenbädern fürs Erste nur das Bahnenschwimmen erlaubt. Für das Bürgerbad bedeutet das im Klartext: „Die Sauna darf nicht öffnen, der neue Spraypark kann noch nicht in Betrieb gehen, das Kinderbecken ist geschlossen, die Dampfgrotte darf nicht benutzt werden, und die Rutsche und Sprungbretter sind gesperrt“, listete Nebgen, einer der ehrenamtlichen Geschäftsführer, am Donnerstagmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion auf. Ohnehin ist vorgesehen, dass bis Mitte Juni nur die Frühschwimmer kommen können, der öffentliche Badebetrieb soll frühestens am 15. Juni wieder aufgenommen werden.