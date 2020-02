Hückeswagen : Bürgerbad erhält neue Attraktion für Kinder

Das Bürgerbad erhält im Bereich des alten Außenkinderbeckens einen sogenannten Spraypark mit Spielgeräten aus stabilem Kunststoff. Foto: Aqua Drolics

Hückeswagen Die Besucherzahlen des Bürgerbads gehen wieder nach oben – so registrierte die Badleitung für 2019 einen Zuwachs um mehr als 2000. Das liegt auch an den Investitionen der Vorjahre. Und für das Frühjahr steht eine weitere an, die viele Kinder locken könnte.

Ein Affe thront auf einem Felsen, eine Schlange schlängelt sich am Becken entlang, aus dem geöffneten Maul eines Krokodils spritzt eine Wasserfontäne – im Februar 2014 wurde im Bürgerbad die Dschungel-Erlebniswelt in Betrieb genommen, die das alte Planschbecken ersetzte. Die kleinen Badegäste sind seither entzückt. Eine ähnliche Begeisterung erhoffen sich die ehrenamtlichen Geschäftsführer der Bürgerbad gGmbH nun vom „Spraypark“, der spätestens im Mai anstelle des alten Kinderbeckens im Außenbereich von den Knirpsen genutzt werden soll.



Was ist der „Spraypark“? Die künftige Spielelandschaft ist im Grunde genommen nichts anderes, als die Dschungel-Erlebniswelt. Schließlich kommt sie vom gleichen Hersteller, der Firma Aqua Drolics aus den Niederlanden. Auf dem 4,30 mal 6,40 Meter großen Gelände sollen einmal unter anderem eine Elefantenrutsche, eine Schildkröte und ein Nilpferd, die beide Wasser speien, eine sich um eine Palme windende Schlange und ein schmaler Spiele-Tisch die Kinder bei schönem Wetter aus dem Bad ins Freie locken. „Der ,Spraypark’ hat insgesamt acht Spielstationen“, berichtet Thomas Nebgen, einer von vier ehrenamtlichen Geschäftsführern der gGmbH und im Hauptberuf Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen (GBS).

Das sichtbar in die Jahre gekommene Kinderbecken im Außenbereich wird im Frühjahr durch einen neue Spiellandschaft ersetzt. Foto: Stephan Büllesbach

Info Besucherzahlen für 2019 einmal aufgesplittet Öffentlicher Badebetrieb 45.587 (+ 1424)

Sauna 8788 (+ 386)

Frühschwimmer 18.688 (+456) Schulen 6723 (– 371) Vereine 10.949 (+434)

Waldorfschule Bergisch Born 867 (– 157) Besonderheit Laut Bad-Geschäftsführer Thomas Nebgen gibt es gerade an der Löwen-Grundschule Personalprobleme, weswegen der Schwimmunterricht dort häufig ausfalle. Seit geraumer Zeit müssen mindestens zwei Personen die Aufsicht in der Schwimmhalle führen, die Grundschule kann aber wohl häufig nur die Lehrerin stellen.



Was passiert mit dem Becken im Außenbereich? Das geflieste Becken mit einem kleinen Wasserall ist nicht nur völlig aus der Mode gekommen, sondern mittlerweile auch gefährlich. So ist die Fliesenkante teilweise weggebrochen, was im vorigen Jahr notdürftig mit einer Schweißbahn repariert wurde. Dieser Teil des Außenbereichs, der wie das Bad aus den 70er Jahren stammt, soll nun durch den „Spraypark“ ersetzt werden.



Wann wird an der neuen Spielelandschaft gearbeitet? Womöglich noch in diesem Monat wird das alte Becken abgerissen, sagt Nebgen. Anschließend muss das Erdreich für den „Spraypark“ ausgeschachtet und eine Bodenplatte gegossen werden. „Wir rechnen mit Bauarbeiten von etwa zwei Monaten“, sagt der ehrenamtliche Bad-Geschäftsführer. Ziel sei es, dass der neue Außenbereich ab dem Beginn der Freiluftsaison genutzt werden kann – also voraussichtlich ab Mai.



Was kostet der neue Außenbereich, und wer finanziert das Ganze? Nebgen geht von Kosten in Höhe von zirka 60.000 Euro aus. Die gute Nachricht: Weder die gGmbH noch die Stadt, der das Bürgerbad gehört, müssen etwas bezahlen. Die Kosten übernimmt komplett die IG Frühschwimmer. Der mit inzwischen mehr als 2000 Mitgliedern größte Verein der Schloss-Stadt hatte 2015/2016 bereits die neue Dampfgrotte des Bads mit 40.000 Euro gefördert.



In was wurde in den vergangenen Jahren noch investiert? Neben der Dschungellandschaft und der Dampfgrotte gab es in den vergangenen Jahren weitere Neuerungen. So wurde im vorigen Jahr eine Familienumkleide eingerichtet, in der Eltern und Kinder mehr Platz haben. Und im Jahr zuvor war das Blockhaus der Sauna saniert worden. „Da waren nach zirka 25 Jahren die unteren Balken durchgefault und mussten ersetzt werden“, berichtet Nebgen.



Haben die Investitionen Auswirkungen auf die Badbesucher? Die Zahlen von vor etwa zehn Jahren, als regelmäßig um die 100.000 Besucher im Jahr das Bürgerbad besuchten, sind aktuell zwar nicht zu erreichen. Der Geschäftsführer zieht dennoch eine erfreuliche Bilanz: „Nach Höhen und Tiefen freut es uns, dass wir im vorigen Jahr eine Steigerung von mehr als 2000 Besucher verzeichnen konnten.“ Nach 89.430 in 2018 wurden voriges Jahr 91.602 Besucher registriert – das sind zudem 439 mehr als 2017. „Die Zahlen sind auch deshalb so gut, wenn man sie in Relation zur Einwohnerentwicklung Hückeswagens setzt“, betont er. Die sei seit Jahren, mit Ausnahme der Flüchtlingswelle 2015, nämlich sinkend. Nebgen geht davon aus, dass sich zum einen die Investitionen der vergangenen Jahren jetzt rechnen würden. „Zum anderen haben wir einen sehr großen Zulauf bei den Schwimmkursen.“ Sogar aus den umliegenden Städten kämen viele Besucher nach Hückeswagen, die das Schwimmen erlernen oder verbessern wollen. Im Vorjahr hatte sogar ein Großvater aus Aachen im Brunsbachtal campiert, damit seine Enkelin im Bürgerbad schwimmen lernen konnte. Und auch Besuch aus den USA nutzte die Gelegenheit, hier die Grundzüge des Schwimmens kennenzulernen.