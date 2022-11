Pflanzaktion in Hückeswagen Bürger setzen Zeichen gegen den Klimawandel

Der Samstagvormittag ist einer jener beinahe perfekten Herbsttage. Die Sonne scheint, es ist kalt, nahe am Gefrierpunkt, aber die Sonne wärmt einen ein wenig. Es sind die perfekten Voraussetzungen für die Aufforstaktion an der Großberghauser Bucht, gleich am Wanderparkplatz am Bever-Staudamm. Dazu aufgerufen hat die Stadtverwaltung, Verwaltungsmitarbeiterin Stefanie Heymann ist die Idee bei einem Besuch in Ostdeutschland gekommen. „Dort wurde auch ein ehemaliges Waldstück aufgeforstet, aber eben unter Beteiligung der Bürger – vor allem Familien waren mit dabei“, sagt sie. Und genauso ist es dann auch gekommen, pünktlich um zehn Uhr am Vormittag sind rund 40 Personen in Arbeitskleidung und teilweise mit Schaufel und Hacke erschienen.