Bürgerbad Hückeswagen Bürger unterzeichnen Petition für den Erhalt der Sauna

Normalerweise würden die Anregungen der Bürger jetzt an den Haupt- und Finanzausschuss gehen. Bürgermeister Dietmar Persian versicherte aber am Donnerstagvormittag im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er die Fraktionsvorsitzenden bereits darüber informiert habe, die Petition an den Betriebsausschuss (der am Donnerstagabend tagt) und an den Stadtrat (Sitzung am 15. Dezember) weitergeleitet zu haben. Im Stadtrat soll dann die endgültige Entscheidung über die künftige Nutzung fallen.