Gemeinsamer Antrag von Hückeswagener CDU und FaB Bürger-Mitbestimmung nach Schloss-Umbau als Anregung

Dass das Schloss in absehbarer Zeit umgebaut und anschließend größtenteils anderen Verwendungszwecken dienen soll, ist bereits mehrheitlich vom Stadtrat beschlossene Sache. Was aktuell fehlt, sind die Förderbescheide von Land und EU. Doch sowohl Verwaltung als auch Politik sind optimistisch, dass diese bald kommen werden. Die Fraktionen von CDU und FaB treibt nun schon eine darüber hinaus gehende Frage um: In wessen Zuständigkeit wird das künftige Schloss unter anderem mit Mietbüros, Gastronomie und Veranstaltungsräumen verwaltet? Eine Idee haben sie schon, nämlich eine Art Schlossbauverein, ähnlich dem von Schloss Burg, beziehungsweise eine gemeinnützige GmbH, wie es das Bürgerbad seit 2008 eins ist. In der Ratssitzung am 5. März soll ihr gemeinsamer Antrag beraten werden.