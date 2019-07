Abschied in Hückeswagen : Bühnenreifes Programm der Montanusschüler

Hückeswagen Es war der letzte Auftritt für 43 Zehntklässer in der Montanusschule – und der sollte etwas ganz Besonders werden.

Auch die coolen Rap-Auftritte der Schüler Driton, Dzenis und Luis waren sehens- und hörenswert. Manuel Blech eröffnete das Abschiedsfest mit einem klassischen Stück am Flügel. Den größten Applaus erhielt der „Lip Sync Battle“ – bei dem die Lehrer die Lippen zu einem Lied bewegen mussten. Dafür hatten sich die beteiligten Lehrer – unter ihnen auch Hausmeister Jürgen Marzke – mit den entsprechenden Tanzeinlagen, Kostümen und der Bühnendekoration überaus viel Mühe gegeben. Auch der Schulleiter ließ sich im Vorfeld nicht lange bitten und sang das Lied „Bella Ciao“, nicht ohne hinterher den inhaltlichen Hintergrund des Liedtextes zu erklären, das Hoffnung zum Ausdruck bringen soll. „Es lohnt sich, sich für seine Rechte einzusetzen und mit Hoffnung in die Zukunft zu schauen. Vertraut auf eure Fähigkeiten und Stärken und nehmt euer Glück selbst in die Hand“, gab Rennau den Schülern mit auf den Weg. Er lobte zudem die besonders herzliche Art des Lehrerkollegiums. „Ich bin noch nie so gerne zur Schule gegangen, wie in den vergangenen drei Jahren“, betonte der kommissarische Schulleiter im persönlichen Gespräch.