Vereine „Zukunft Jugend“ in Hückeswagen : Nur wenige Besucher kamen zum Büchermarkt

Hückeswagen Hunderte Bücher aus allen Themengebieten erwarteten am Samstag die Besucher im Gemeindezentrum. Die Resonanz war leider mäßig.

Hunderte Bücher aus allen möglichen Themengebieten, ordentlich nach Rubriken sortiert, erwarteten am Samstag die Besucher. Und das alles für einen kleinen Preis, was an der Kasse bei einigen positives Erstaunen auslöste. Am höchsten stehen in der Regel Thriller, Krimis, Romane und Kinderbücher im Kurs. Trotz allem war es im Saal des Gemeindehauses die meiste Zeit recht leer, eine Entwicklung, die Michael Weber, der Vorsitzende des Vereins, mit Bedauern beobachtet. „Zwischenzeitlich war hier ganz gut was los, aber wir würden uns sehr viel mehr Interesse wünschen. Immer weniger Menschen lesen Bücher, viele haben heute ihre E-Reader oder Hörbücher.“ Letztere gab es leider nicht auf dem Bücherbasar zu kaufen, dabei hätte sich Stefanie Nunn über ein Hörspiel für ihre drei kleinen Töchter gefreut, denn die sind für die Autofahrt in den Urlaub praktischer als Bücher.