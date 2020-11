Hückeswagen zeigt Flagge : Bücherausstellung gegen Rassismus in Stadtbibliothek

Petra Steffen-Küthe (l.) und Beate Bröring von der Bürgergruppierung haben die Bücherausstellung in der Stadtbibliothek organisiert. Foto: Weitzdörfer

Hückeswagen In der Stadtbibliothek ist jetzt eine kleine Ausstellung mit Büchern aufgebaut worden, die sich im Vorfeld des Jahrestags der Reichspogromnacht von 1938 mit dem Thema Rasissmus auseinandersetzt.

Im August und September hat die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ sieben Mahnwachen organisiert, die das Motto „Kein Platz für Rassismus“ in verschiedenen Varianten aufgegriffen hat. Als Erinnerung daran, und um die Themen Rassismus, Toleranz, Respekt und Flüchtlinge wieder verstärkt in den Fokus zu rücken, haben sich die Gruppenmitglieder Petra Steffen-Küthe und Beate Bröring überlegt, in der Stadtbibliothek an der Friedrichstraße eine Bücherausstellung ins Leben zu rufen. „Wir haben rund 40 verschiedene Medien – Bücher, DVDs und Zeitschriften – gesammelt, die nun bis Mitte Dezember im Obergeschoss der Bibliothek zu finden sind“, berichtet Petra Steffen-Küthe.

Die beiden Frauen waren sowohl im Internet auf die Suche gegangen als auch in verschiedenen Büchereien im Oberbergischen Kreis, etwa in Waldbröl oder Lindlar. „Mit Hilfe von Bibliotheksleiterin Regina Stefer haben wir die Bücher dann per Fernleihe ausgeliehen“, sagt Beate Bröring. Zudem ist in der Bergischen Buchhandlung an der Bahnhofstraße von Leiterin Karla Stawicki ein kleiner Bereich im Fenster mit entsprechenden Büchern dekoriert worden. „Die Bücher sind aber nur bis Ende November zu sehen, da dann für Weihnachten dekoriert wird“, sagt Petra Steffen-Küthe.

Als weiteren Teil der Ausstellung haben Petra Steffen-Küthe und Beate Bröring zusammen mit Joachim Kutzner von der Bürgergruppierung im Treppenhaus der Bibliothek mehrere Plakate aufgehängt. Auf denen hatten die Teilnehmer der fünften Mahnwache am 27. August in den Wupperauen ihre Ideen zu den Themen aufgemalt und aufgeschrieben, nach denen nun die Bücher für die Ausstellungen ausgesucht worden sind. „Die Bücher können natürlich ausgeliehen werden, man soll sich derzeit im Moment ohnehin nicht länger in der Bibliothek aufhalten“, sagt Beate Bröring.

Geöffnet Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu sehen: Mo./Do. 14 bis 19 Uhr, Di./Fr. 8 bis 13 Uhr, erster Sa. im Monat,10 bis 12 Uhr.

(wow)