Verärgerung beim Team der Stadtbibliothek Hückeswagen : Bücher-Zelle verkommt zum Mülleimer

Hükeswagen Immer häufiger werden Bücher dort abgelegt, die eigentlich ein Fall fürs Altpapier wären. Das Team der Stadtbibliothek appelliert nun zum wiederholten Mal, die Telefonzelle nicht als Müllabladeplatz zu missbrauchen.

Die historische, britische Telefonzelle in ihrem typischen Rot steht seit 2012 im gläsernen Foyer an der Treppe zum Bürgerbüro und dient als Bücherschrank. Sinn und Zweck dieser Telefonzelle ist es, dass Bücher auch von anderen gelesen werden können. Und zwar kostenfrei. So kann man ein Buch entnehmen, es lesen und wieder zurückstellen, ein Buch hineinstellen und dafür ein anderes mitnehmen, oder einfach ein Buch abgeben. Es dürfen auch mehrere sein. Der Büchertausch werde rege genutzt, berichtet das Bücherei-Team und verweist auf Beobachtungen von Mitarbeitern des Bürgerbüros

„Zahlreiche Personen sind regelmäßig damit beschäftigt, die Telefonzelle in Ordnung zu halten und das Angebot übersichtlich und ansprechend zu halten“, heißt es in der Pressemitteilung. Leider habe das Vermüllen der Telefonzelle in jüngster Zeit wieder überhandgenommen, weswegen einige der ehrenamtlichen Helfer bereits kapituliert hätten. „Freundliche Hinweise, die Telefonzelle nicht zur Entsorgung alter Buchbestände zu nutzen, werden ignoriert“, hat das Team der Stadtbibliothek festgestellt. Besonders krass war es Anfang dieser Woche: Da stapelten sich nicht nur in der Telefonzelle die Bücher, sondern auch daneben. Jemand hatte offenbar mehrere Kartons und sogar eine Palette mit Büchern neben dem Bücherschrank abgestellt – und dazu auch noch Müll.