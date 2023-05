Bericht aus dem Hückeswagener Bauausschuss Das Budget für die Spielplätze in Hückeswagen reicht nicht aus

So wiesen Ende April 63 Spielgeräte Mängel auf – 47 davon mit Handlungsbedarf in den kommenden drei Jahren, 16 mit Handlungsbedarf noch in diesem Jahr. „Vier Spielgeräte sind zudem aktuell gesperrt“, sagte Stefanie Heymann. Für den Unterhalt der Spielgeräte seien jährlich 13.500 Euro vorgesehen. „Davon müssen die Kontrollen, die Reparaturen, die Anschaffung von Ersatzteilen, die Erneuerung oder Reparatur des Fallschutzes, gegebenenfalls die Erstabnahme neuer Geräte sowie der Aufbau oder Umbau der Spielgeräte bezahlt werden“, zählte Stefanie Heymann auf. Und ergänzte das, was schon erwartbar schien: „Nach aktuellen Berechnungen werden für die Behebung der Mängel in diesem Jahr zusätzliche 20.000 Euro benötigt.“ Das sorgte im Ausschuss für Unmut. So sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Becker: „13.500 Euro sind offensichtlich viel zu wenig – gerade auch, wenn man sich die Preise für neue Geräte ansieht.“ Jörg von Polheim, FDP-Fraktionsvorsitzender, ergänzte: „Wenn man die Geräte sperren muss, ist das absolut kontraproduktiv, da sich Kinder ohnehin zu wenig bewegen.“ Dass von den 255 Geräten aktuell nur vier gesperrt seien, wie Stefanie Heymann hier noch einmal betonte, mache das auch nicht besser. „Wir haben hier ein grundsätzliches Problem, nämlich, dass wir zu wenig in die Instandhaltung investieren. Es kann nicht das Budget der Grund sein, dass Spielgeräte gesperrt werden müssen“, sagte von Polheim. Becker sagte, dass er hierbei an die Haushaltsrede von Bürgermeister Dietmar Persian denken müsse. „Er hat gesagt, dass mehr für Kinder und Familien getan werden muss – und dann sieht man hier so ein Flickwerk.“