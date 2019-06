Ungewöhnliches Nest in Hückeswagen : Zaunkönig legt Trecker lahm

Ungewöhnliches Nest in Hückeswagen

Hückeswagen Weil zwischen Überrollbügel und Dach seines Traktors ein Zaunkönig brütet, kann Ernst-Oskar Lambeck derzeit nicht mit seinem IHC 745 in den Wald zum Holzrücken. Der Landwirt aus Straßweg lässt den Vogel aber in Ruhe und behilft sich anderweitig.

Tja, eigentlich wollte Ernst-Oskar Lambeck dieser Tage in den Wald, um Holz zu rücken. Doch sein Traktor aus den 70er Jahren ist seit zwei Wochen stillgelegt – von einem kleinen Vogel. Denn von dem Straßweger Landwirt zunächst offenbar unbemerkt hatte ein Zaunkönig zwischen dem Überrollbügel und dem Traktordach ein Nest gebaut. „Ich bin damit einige Zeit herumgefahren und habe es erst vor etwa 14 Tagen entdeckt“, erzählt Lambeck. Doch seitdem bleibt der IHC 745 in der Scheune in Straßburg. „Das Holzrücken muss jetzt warten“, versichert der Landwirt, der stattdessen Kulturpflege im Wald betreibt, wie das Mähen von Farnkraut.