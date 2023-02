Musiker aus Hückeswagen Ein Heimspiel mit Jazz und Bier

Ums Bier ging es freilich am Samstagabend nur am Rande. Denn immer noch ist es die Musik von Trompeter Julian und Pianist Roman Wasserfuhr, die im Mittelpunkt steht. In der „Drahte“ wurden die beiden von Markus Schieferdecker am Bass, Oliver Rehmann am Schlagzeug, Vitaliy Zolotov an der Gitarre und Paul Heller am Saxophon unterstützt. Gut gelaunt legte das Quintett – zunächst noch ohne Gitarre – mit „Target II“ vom neuen Album los, einem sehr treibenden, beinahe hektischen Stück, das konterkariert wird von „Solitude“, einem Stück, das ebenfalls in der Pandemie entstanden ist, und das vor allem Saxophonist Weller in Bestform zeigt.