Kommunalwahl in Hückeswagen : Briefwahl ab sofort online oder per Post beantragen

Wegen der Corona-Pandemie wurde das Briefwahl-Büro am Bahnhofsplatz eine Etage tiefer in das Büro der BEW verlegt. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Für die Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, können bereits jetzt die Stimmen abgegeben werden. Gewählt werden neben dem Bürgermeister und dem Stadtrat auch der Landrat und der Kreistag.

In vier Wochen sind der künftige Bürgermeister und der neue Stadtrat bereits gewählt. Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl am 13. September liefen auf Hochtouren, teilt Ursula Thiel vom Wahlamt der Stadt mit. So werden in diesen Tagen die Wahlbenachrichtigungskarten an die Hückeswagener versandt. „Damit besteht dann auch die Möglichkeit der Briefwahl“, versichert sie.

Ab sofort kann die Briefwahl über den Link auf der Startseite der städtischen Internetseite angefordert werden. „Natürlich kann die Briefwahl auch klassisch per Post beantragt werden“, sagt Ursula Thiel. Dazu müsste die Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte ausgefüllt und in einem frankierten Umschlag an die Stadt geschickt werden.

Wie bei den vorherigen Wahlen gibt es außerdem die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen direkt bei der Stadtverwaltung abzuholen bzw. auszufüllen. „Hier gibt es in diesem Jahr aber eine Änderung, betont sie. Die Briefwahl findet nicht im Bürgerbüro statt, sondern eine Etage tiefer in den Räumlichkeiten der BEW, Bahnhofsplatz 14. „Aufgrund der Corona-Vorgaben müssen wir die Besucherströme am Bahnhofsplatz etwas entzerren“, erläutert Ursula Thiel. „Indem wir die Briefwahl-Beantragung ins Erdgeschoss verlegen, können die Bürgerinnen und Bürger schnell und einfach wählen, und wir können die Hygieneregelungen gewährleisten.“ Geöffnet ist das Briefwahlbüro montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie zusätzlich donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Mittwochs ist das Briefwahlbüro geschlossen.

Die Stadt bittet dennoch darum, wenn möglich auf den persönlichen Besuch zu verzichten. Einfacher und sicherer sei es für alle, wenn die Briefwahl online oder per Brief beantragt werde. Wahlleiterin Isabel Bever: „Wir gehen davon aus, dass die Briefwahlzahlen in diesem Jahr nochmals deutlich steigen werden. Hier könnte es dann aufgrund der Abstandregelungen auch im BEW-Büro zu Wartezeiten kommen.“

www.hueckeswagen.de

(büba)