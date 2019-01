Feuerwehreinsatz: Brennendes Auto an der Peterstraße

Brennendes Auto an der Peterstraße

Hückeswagen Auf einem Parkstreifen an der Peterstraße stand Donnerstagnacht plötzlich ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr musste auch ein angrenzendes Gebäude entrauchen.

Keine ruhige Nacht hatten die Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt der Hückeswagener Feuerwehr am frühen Donnerstag. Gegen 1.41 Uhr erfolgte eine Alarmierung zur Peterstraße zu einem brennenden Pkw. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand in Vollbrand. „Umgehend nahm ein Trupp unter Atemschutz ein C-Rohr zur Brandbekämpfung vor“, teilte Sprecher Morton Gerhardus mit. Durch die enorme Hitzeentwicklung sei auch ein davor abgestelltes Fahrzeug beschädigt worden. Um das Feuer komplett zu ersticken, wurde später auch zusätzlich Löschschaum eingesetzt.