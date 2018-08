Hückeswagen: Brand in Waldstück nahe der Karquelle

Nahe der Karquelle war am Mittwochabend ein zirka 20 Quadratmeter großes Waldstück in Brand geraten. Foto: Feuerwehr

Hückeswagen Der Löschzug Stadt musste am Dienstagabend zur Karquelle ausrücken. Dort stand ein garagengroßes Waldstück in Flammen. Das Feuer war schnell gelöscht.

Ausgerechnet am bislang heißesten Tag des Jahres musste die Feuerwehr raus: Am Mittwochabend brannte es in einem Waldstück nahe der Karquelle. Um 20.09 Uhr war der Löschzug Stadt alarmiert worden, nachdem der Leitstelle eine Rauchentwicklung im Wald gemelder worden war.