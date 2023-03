Brand in der Elektrounterverteilung Großer Rettungseinsatz am Johannesstift

In ihre Wohnungen zurückkehren können sie vorerst nicht. „Es gab ja keinen Strom, und somit funktionierte die Heizung auch nicht. Außerdem war das Gebäude noch verraucht“, berichtete Georgina Kovacs. Die Senioren mussten aber irgendwo untergebracht werden. Daher hatten die Verantwortlichen beschlossen, die Mehrheit in andere Altenheime in der Region zu bringen. Während elf im Haus am Buschweg unterkamen – etwa in freien oder Zwei-Bett-Zimmern, in die ein zusätzliches Bett geschoben worden war –, wurden die übrigen 29 auf das Haus Vogelsang in Wermelskirchen, das Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid, das Johanniter-Haus in Radevormwald und ein weiteres Heim in Dahlerau sowie auf das Wipperfürther Franziskusheim und das Senioren-Quartier Wipperfürth aufgeteilt. Für ihre Betreuung hat das Johannesstift einige Mitarbeiter abgestellt, wie die Heimleiterin mitteilte.