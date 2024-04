Holzbetrieb in Hückeswagen Feuerwehr löscht Brand bei Firma Zeppenfeld

Wie die Feuerwehr am Sonntagmittag mitteilte, stellten die Einsatzkräfte beim Eintreffen auf dem Firmengelände fest, dass mehrere Holzpaletten in Brand geraten waren. „Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre unter Atemschutz eingesetzt, so dass das Feuer nicht auf eine benachbarte Produktionshalle übergreifen konnte.“