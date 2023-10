Gastronomie in Hückeswagen Imbiss-Pächter ist ein Opfer des Bad-Abrisses

Davor hat er schon gastronomische Erfahrungen gesammelt: „Ich hatte meinen ersten Imbiss in Lennep für mehrere Jahre.“ Die ersten Monate unter der neuen Führung vor zehn Jahren waren schwierig, erinnert sich Tufan, aber schon bald hätten die Hückeswagener den Boya-Bad-Imbiss akzeptiert. Der Name hängt mit seinem Geburtsort zusammen: „Ich bin in Boyabat am Schwarzen Meer geboren, und das Bad habe ich eben wegen des Bürgerbads drangehängt“, erläutert der 47-Jährige.