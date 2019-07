Hückeswagener Wälder : Der Fichtenwald geht kaputt

Viele Fichtenwälder im Oberbergischen sehen nach dem heißen, trockenen Sommer 2018 und dem anschließende Borkenkäfer-Befall verheerend aus . Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Revierförster Heiner Grüter zeichnet ein bedrohliches Bild für die Fichte. Auch wenn es in Hückeswagen noch vergleichsweise glimpflich ist, gibt er keine Entwarnung für den Wald.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Noch vor wenigen Monaten hatte Heiner Grüter, der zuständige Revierförster für Hückeswagen und Wipperfeld, bei der Jahreshauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft der Schloss-Stadt Alarm geschlagen. „Wenn die Witterung nicht mitspielt, dann haben wir verloren“, sagte er im März. Dabei ist die Trockenheit nach dem Rekordsommer 2018 noch nicht einmal der Punkt, der ihm am meisten Sorgen bereitet hat. Vielmehr geht es um einen kleinen Schädling, der den Waldbauern nicht nur im Bergischen Land schon seit vielen Jahren großen Ärger bereitet: der Borkenkäfer, der sich unter die Rinden vornehmlich der Fichten in den Stamm bohrt und den Baum damit krank macht.

Die Schädlinge zerstören im Inneren des Baums die Leitungsbahnen, so dass die Bäume schließlich kaputtgehen und gefällt werden müssen. Trockenheit begünstige den Befall, da die Bäume im sogenannten Wasserstress Lockstoffe ausschütten, auf die der Borkenkäfer anspricht.

Info Problemfall Borkenkäfer Schädling Der Borkenkäfer gehört zur Familie der Rüsselkäfer und spielt an sich eine wichtige Rolle im Stoffkreislauf des Ökosystems Wald. Durch Massenvermehrung wird der Borkenkäfer jedoch zum Forstschädling. In Europa gibt es etwa 154 Arten, weltweit 4000 bis 5000. Schaden Neben dem ökologischen ist auch der wirtschaftliche Schaden für die Forstbauern groß. Revierförster Heiner Grüter: „Wir versuchen natürlich, die betroffenen Bäume zu vermarkten. Aber das ist wegen des Überangebots – auch durch Stürme und Trockenheit verursacht – fast nicht mehr vernünftig möglich. Der Holzmarkt ist vollkommen verstopft.“

Wie sich in den vergangenen Wochen gezeigt hat, ist Grüters Wunsch nach einem möglichst verregneten und kühlen Frühjahr nicht in dem Maße erfüllt worden, wie nötig gewesen wäre, um die Ausbreitung des Schädlings zu verhindern. „Es kommt gerade genauso schlimm, wie wir es im Februar und März befürchtet haben“, klagt Grüter. Zwar habe es vor allem im Mai bei kühlen Temperaturen viel geregnet, aber der Juni sei dann schon wieder viel zu warm und trocken gewesen.Der Wupperverband registrierte gerade einmal die Hälfte des jährlichen Mittels an Niederschlag (die BM berichtete). „Seitdem beobachten wir sehr starke Borkenkäfer-Aktivitäten“, berichtet der Förster. „Die erste Generation hat sich schon eingebohrt, die Schäden sind allerdings nach außen hin nicht direkt sichtbar.“

Jetzt werde es, so Grüters Prognose, wohl „rapide schnell“ gehen. „In vier bis sechs Wochen haben wir die Ergebnisse. Dann wird auf dem Waldboden das Bohrmehl zu sehen sein, das sieht ein wenig aus wie Kaffeemehl“, erläutert er. Ein Signal für befallene Bäume seien auch verfärbte Rinden oder ungewöhnlich viele Nadeln auf dem Boden. „Manchmal kann man die Nadeln wie Schnee durch die Luft wirbeln sehen – ,leise rieselt die Nadel’“, sagt Grüter mit Galgenhumor.

Dabei ist ihm ganz und gar nicht zum Lachen zumute. „Wir kämpfen hier gegen Windmühlen“, sagt der Revierförster resigniert und ergänzt: „Die Fichten sterben in Richtung Köln und Bergisch Gladbach flächendecken ab. Wir werden das Problem wohl kaum in den Griff bekommen.“ Hückeswagen sei dagegen zwar weitgehend verschont geblieben, aber das sei überhaupt kein Grund zur Entwarnung.. „Man sieht hier in den Wäldern nicht ganz so viele befallene Bäume“, hat der Förster festgestellt. „Aber man darf nun nicht glauben, dass hier alles gut ist.“ Ein Grund dafür sei lediglich, dass es in der Schloss-Stadt mehr Mischwälder gebe als anderswo.

Das ist auch die einzige Lösung, die Grüter für den Problemkomplex Borkenkäfer / Fichten sieht. „Wir müssen mehr Mischwäldern mit unterschiedlichen Baumarten anlegen“, appelliert er an die Waldbauern. Aber auch hier will er keinerlei Prognosen abgeben, weil auch Ahorn und Buche mit ihren eigenen Schädlingen zu kämpfen hätten.