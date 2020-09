Verkehrserziehung in Hückeswagen : Bobbycar-Rennen zur Spielplatz-Einweihung

Verkehrserziehung in Hückeswagen

Der Kindergarten Kreuzkirche weihte den neuen Spielplatz in Hambüchen offiziell ein. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Auf dem neuen Spielplatz am Richard-Leyhausen-Weg dreht sich alles um die Themen Auto, Straße und Verkehr. Es gibt keinen Sandkasten – man wollte kein Katzenklo schaffen.

Es gab so manchen Zusammenstoß zwischen Bobbycar und Roller, aber immer begleitet von fröhlichem Lachen. Die Kinder des Kindergartens Kreuzkirche weihten jetzt den neuen Spielplatz am Richard-Leyhausen-Weg ein. Dabei ließen sie sich auch nicht von dem feinen Nieselregen die gute Laune verderben. Mit Regenjacken und Gummistiefeln ausgestattet unterzogen die Kinder die Spielgeräte sowie die kleine Spielstraße einem ausgiebigen Test. „Es ist unser erster Ausflug in diesem Jahr“, sagte Kindergartenleiterin Brigitte Karlguth.