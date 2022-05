Fotoaktion der Bergischen Morgenpost Hückeswagen : Schicken Sie uns Ihr Frühlingsbild

Hückeswagen Unsere Leser sind aufgefordert, ihre schönsten Frühlingsbilder einzureichen. Sie werden dann in der Bergischen Morgenpost abgedruckt bzw. auf RP online zu sehen sein.

Keine Jahreszeit ist so farbenprächtig wie der Frühling. Wenn alles anfängt zu erblühen, entsteht eine „Sinfonie“ aus Farben. Wie etwa diese Frühlingswiese in Westhoferhöhe. Wer in den vergangenen Tagen und Wochen selbst Fotos vom frühlingshaften Hückeswagen gemacht hat, kann uns ein Bild zumailen – wir veröffentlichen das dann in der Lokalausgabe der Bergischen Morgenpost, auf RP Online und Facebook.