Frühlingsfest in Hückeswagen Blumenpracht im Kultur-Haus Zach

Dass sich das Wetter beim diesjährigen Frühlingsfest am Sonntag in der Schloss-Stadt nun nicht von seiner besonders frühlingshaften Seite zeigte – geschenkt. Und wenn man sich nicht zum Aufwärmbummel in die teilnehmenden Geschäfte zurückziehen wollte, blieb einem natürlich noch das Kultur-Haus Zach mit seinem traditionellen Blumenmarkt als Alternative. „Wir bieten das jedes Jahr mit an, mit jeder Menge Orchideen von Cornelia Neuhaus und den bunten Frühlingsblumen von Dirk Blasberg“, sagte Stefan Noppenberger. Und in der Tat, der Anblick der vielen Primeln, Osterglocken, Hornveilchen und anderen Frühlingsblumen tat dem Auge in gut.