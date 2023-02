Verkaufsoffener Sonntag in Hückeswagen Großes Frühlingserwachen im Kultur-Haus Zach

Traditionell bietet der Verein am ersten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr auch seinen Blumenmarkt an, bei dem Orchideen und Frühlingsblüher die Gäste des Kultur-Hauses Zach erwarten. „Wir freuen uns, dass wir wieder in Zusammenarbeit mit zwei Hückeswagener Gärtnereien ein wenig Frühling und blühende Pflanzen anbieten können“, sagt Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. „So können sich die Besucher ein Stück Frühling aus einer bunten Vielfalt an ansprechenden Angeboten mit nach Hause nehmen.“ In Kooperation mit der Friedhofsgärtnerei Schmidt von Inhaber Dirk Blasberg verkauft der Verein verschiedene Frühlingsblumen und Schalen.