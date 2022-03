Blumenmarkt im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : „Frühlingserwachen“ im Island

Hückeswagen Der Blumenmarkt im Kultur-Haus Zach zog viele Besucher an, die die Frühlingsblumen der Friedhofsgärtnerei Schmidt und die Orchideen der Gärtnerei aus Marke begutachteten. Und er stand im Zeichen des Friedens in der Ukraine.

Zwei Jahre lang hatte das Kultur-Haus Zach coronabedingt auf die jährliche Blumenshow zum „Frühlingserwachen“ verzichten müssen. „Endlich dürfen wir uns mit unseren Orchideen wieder vor dem Publikum präsentieren und den Besuchern hier im Kultur-Haus Zach die Freude an unseren duftenden Blüten bescheren“, freute sich Wolfgang Neuhaus am Sonntagnachmittag. Seine Frau Cornelia Neuhaus züchtet in Marke seit vielen Jahren mit großem Erfolg die unterschiedlichsten Orchideen-Arten. Vor allem der „Frauenschuh“ betört Blumenliebhaber mit fantasievollen Blütenkreationen. Dirk Blasberg von der Friedhofsgärtnerei Schmidt stellte für den Blumenmarkt im oberen Island parallel zum „Frühlingsfest“ der Werbegemeinschaft eine Vielzahl üppig blühender Garten- und Balkonpflanzen bereit.