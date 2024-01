Hückeswagen Die „Bluescats“ heizen im Kultur-Haus Zach richtig ein

Da war etwa Jens Filser, Gitarrist und Sänger, der seine knallgelbe Halbakustik-Gitarre mit der Hingabe eines BB King zum Schreien brachte. Dazu spielte er sich von einem Solo-Rausch in den nächsten, was immer auch daran zu bemerken war, dass er sich, als Quasi-Einheit mit seiner Gitarre verwachsen, wie eine stoische Eiche im Solosturmwind hin und her wiegte. Auch mit der ungleich schärfer und schneidender klingenden Telecaster um den Hals, mit der er ganz wunderbare Wah-Wah-Licks spielte, schien er ganz im Reinen zu sein.