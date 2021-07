Starkregen-Katastrophe in Hückeswagen : „Blaues Auge“ für Pflitsch, Klingelnberg unter Wasser

Starkregen-Katastrophe in Hückeswagen

Hückeswagen Viele Handwerks- und Industriebetriebe entlang der Wupper wurden vom Hochwasser überschwemmt – mit teils verheerenden Folgen. Die Firma Pflitsch am Mühlenweg ist hingegen glimpflich davongekommen.

Viele Handwerks- und Industriebetriebe entlang der Wupper wurden vom Hochwasser aufgrund des Starkregens am vorigen Mittwoch und Donnerstag hart getroffen, die Firma Pflitsch am Mühlenweg ist dagegen mit einem blauen Auge davongekommen. Obwohl sie ebenfalls direkt an der Wupper liegt, „gab es zum Glück keine Wassereintritte auf unserem Gelände“, teilt Roland Lenzing, Geschäftsführer des zweitgrößten Hückeswagener Unternehmens, mit.