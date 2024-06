Hückeswagener Kindergarten Protest gegen „Ausverkauf der sozialen Landschaft“

Es gibt den „Black Friday“ – ein Freitag im November, an dem der (digitale) Handel kräftige Rabatte gibt, der aber inzwischen zu einer ganzen Woche angewachsen ist. Die „Black Week“ hat dennoch nichts mit Schnäppchen zu tun, vielmehr handelt es sich um eine Aktionswoche der Freie Wohlfahrtspflege „gegen den Ausverkauf der sozialen Landschaft in NRW“. Und an dem beteiligt sich auch der Kindergarten der Kreuzkirche an der Montanusstraße. Ein schwarzes Banner an der Eingangstür verweist darauf.