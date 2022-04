Vandalismusschäden in Hückeswagen beseitigt : „Bischofshütchen“ sind zurück am Bever-Radweg

„Bischofshütchen“ sind zurück am Bever-Radweg

Vandalismusschäden in Hückeswagen beseitigt

Reinshagensbever Unbekannte hatten wahrscheinlich über das Wochenende die orangefarbenen Sichtzeichen zwischen Beverteich und -damm mutwillig abgerissen und in die Böschung geworfen. Am Dienstag wurde der alte Zustand wieder hergestellt.

Das ging schnell: Bereits am Dienstag haben Mitarbeiter der Straßenmeisterei die von Unbekannten demontierten orangefarbenen Sichtzeichen entlang des Bever-Radwegs wieder installiert. Dafür holten sie die weggeworfenen „Bischofsmützen“ aus der Böschung, wohin sie geworfen worden waren (unsere Redaktion berichtete). Roland Kissau vom Ordnungsamt hatte nach zwei schriftlichen Hinweisen am Montag den Kreis informiert, der die Straßenmeisterei in Gang setzte. „Zwei Mann haben einen Tag daran gearbeitet“, berichtet Iris Trespe, Pressereferentin des Kreises. „Das sind 16 Arbeitsstunden.“