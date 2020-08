Hückeswagener Schullandschaft : Birgit Sköries ist neue Realschulleiterin

Birgit Sköries ist die neue Leiterin der Realschule. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Seit dem 1. August ist Birgit Sköries die neue Leiterin der Realschule. Zuvor hatte sie bis 2019 die Realschule in Wermelskirchen geleitet. Torsten Schmalt hatte die Schule an der Kölner Straße ein Jahr kommissarisch geleitet.

Ein Jahr ist eine lange Zeit. Ein Jahr ohne offizielle Leitung kann allen Beteiligten dabei noch länger vorkommen. Oder aber es gibt eine kommissarische Leitung, die nicht nur verwaltet, sondern gestaltet. Und damit die Zeit ganz unkompliziert und, im Gegenteil, sogar noch gewinnbringend für alle Beteiligten vorbeigehen lässt. So ist es an der Hückeswagener Realschule geschehen. Deren Leiterin Christiane Klur hatte die Schule an der Kölner Straße vor einem Jahr in Richtung einer neuen Aufgabe in der Bezirksregierung in Köln verlassen. „Frau Klur hatte aber während der Probezeit ein Rückkehrrecht. In dieser Zeit konnten wir die Stelle nicht neu besetzen“, erklärt Bürgermeister Dietmar Persian. Daher sei die Position der Schulleitung in dieser Zeit von Torsten Schmalt kommisarisch geleitet worden.

Persian ist des Lobes voll für Schmalt. „Sie haben für die Schule geworben, sind an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist nicht selbstverständlich“, sagt der Bürgmeister bei der offiziellen Vorstellung der neuen Schulleiterin Birgit Sköries. Die Wermelskirchenerin mit Wohnsitz Lennep ist im Februar als Untertützung der kommissarischen Schulleitung an die Hückeswagener Realschule abgeordnet worden. Seit 1. August ist sie nun deren neue Leiterin. „Ich habe zuvor die vergangenen zehn Jahre die Wermeslkirchener Realschule bis zu deren Schließung 2019 geleitet“, sagt Sköries. Im halben Jahr von Schließung zu ihrerm Beginn in Hückeswagen habe sie gemeinsam mit ihrem Mann ein halbes Sabbatjahr genießen dürfen. „Wir sind in der Welt herumgereist“, sagt sie.

info Drei fünfte Klassen an der Realschule Fünftklässler In diesem Schuljahr sind 73 Schüler in drei fünften Klassen an die Realschule gekommen. Kooperationen Die Realschule ist Kooperationen mit dem Jugendzentrum und mit dem Berufskolleg eingangen. Sprache Im Wahlfach können Schüler an der Realschule künftig Chinesisch lernen. Am Berufskolleg wird die Sprache als zweite Fremdsprache neben Englisch angeboten.

Da sie nun bereits ein halbes Schuljahr in der Schloss-Stadt gearbeitet habe – wenngleich ein Großteil der Zeit unter Corona-Bedingungen – kenne sie ihre neue Schule bereits ein wenig. „Es ist ein unglaublich waches und aktives Kollegium hier. Die Kollegen machen nicht einfach nur ihren Job, sondern bereichern das Schullleben auch“, sagt Birgit Sköries. Sie sei gerne im Bergischen geblieben, sagt sie weiter. „Ich kenne es hier, außerdem sind viele Schüler aus Wermelskirchen und Radevormwald hier in Hückeswagen an der Realschule.“

Die neue Schulleiterin betont, dass an der Realschule ein besonders gutes Unterrichten möglich sei. „Man merkt so sehr, dass die Kinder und Jugendlichen froh sind, wieder an die Schule zu können“, sagt Birgit Sköries. Die Realschüler zeichne aus, dass sie sehr motiviert, lernbereit und höflich seien. „Es ist beispielsweise überhaupt keine Frage, dass im Moment die Masken getragen werden“, betont die neue Schulleiterin.

Ein Wechsel auf Leitungsebene bedeutet oft auch andere Veränderungen. Doch Birgit Sköries möchte den eingeschlagenen Weg der Realschule weitergehen. „Im Moment treiben uns die Themen Unterricht auf Distanz und Digitalisierung um. Die werden wir auf jeden Fall weiter vorantreiben“, sagt die neue Schulleiterin. Schmalt ergänzt. „Es wird genau dazu die nächsten Lehrerfortbildungen geben. Ansonsten laufen auch die Maßnahmen für schnelles Internet in der Schule.“ Die Bauarbeiten der BEW diesbezüglich seien abgeschlossen. „Es wird aber vermutlich noch bis zum Frühjahr dauern, bis es an den Schulen schnelles Internet gibt“, ergänzt Persian. Schmalt betont: „Im Moment ist es das Wichtigste, dass die Digitalisierung vorankommt, damit wir im Falle eines erneuten Shutdowns wegen vielleicht steigender Corona-Zahlen noch besser dastehen.“