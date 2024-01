Neue Biodiversitätsberaterin fürs Bergische Der letzte „weiße Fleck“ ist weg

Biodiversität mag ein eher sperriges Wort sein, das Thema ist aber schon länger bekannt. Seit 2014 gibt es, zuerst in Erprobung, in Nordrhein-Westfalen für landwirtschaftliche Betriebe die Möglichkeit, eine Biodiversitätsberatung in Anspruch zu nehmen. Wie bei der Winterversammlung der Kreisbauernschaft in der vorigen Woche (unsere Redaktion berichtete) im Kultur-Haus Zach bekannt gegeben wurde, ist der letzte „weiße Fleck“ von der nordrhein-westfälischen Landkarte nun auch getilgt. Befunden hat sich diese bislang in beratungstechnischer Hinsicht nicht vertretene Stelle im Bergischen Land. Seit Oktober ist Schahien Hupperth aus Leverkusen für die Kreisstellen Oberbergischer und Rheinisch-Bergischer Kreis sowie die Stadt Mettmann zuständig.