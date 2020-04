Bikertreff Bever-Staudamm : Bever-Staudamm bleibt im Fokus der Motorradfahrer

Hückeswagen Trotz der Parkplatz-Sperrung am Bever-Staudamm nutzten am Wochenende etliche Zweiradfahrer den sogenannten Bikertreff für eine kurze Pause.

Zwar wurde am Freitag der Parkplatz am Staudamm der Bever-Talsperre mit hohen Absperrgittern versehen, dennoch pausierten am Wochenende viele Motorradfahrer an dieser Stelle. Statt auf dem Parkplatz stellten die Biker ihre Motorräder am Straßenrand ab und nutzten die Leitplanke als Sitzgelegenheit. Dass die Absperrung der Kontaktreduzierung während der Corona-Pandemie dienen soll, fanden die Zweiradfahrer zwar gut, den sogenannten Bikertreff nutzten sie dennoch für eine Pause. Das Ordnungsamt, dass am Wochenende an der viel frequentierten Wupper-Vorsperre, wie auch am Bever-Staudamm Präsenz zeigte, forderte die Biker mehrfach freundlich zur Weiterfahrt auf.