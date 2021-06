Bürgermonitor in Hückeswagen : Biker ignorieren Sackgasse

Pixwaag Anwohnerin von Pixwaag: „Motorradlärm hat wieder sehr zugenommen.“ Dabei ist das eher unverständlich, denn Pixwaag ist das Ende einer Sackgasse, die am Bergischen Kreisel beginnt.

Es hat den Anschein, dass gerade Motorradfahrer ständig auf der Suche sind nach neuen Strecken. Das bekommen derzeit auch die Anwohner der Siedlung Pixwaag oberhalb des Sportplatzes Schnabelsmühle zu spüren. Am „Bürgermonitor“ unserer Redaktion berichtet Barbara Herweg-Laturnus, dass „seit diesem Jahr der Motorradlärm in Pixwaag wieder sehr zugenommen“ hat. Dabei ist das eher unverständlich, denn Pixwaag ist das Ende einer Sackgasse, die am Bergischen Kreisel beginnt. Das ist auch an der Einfahrt zum Mühlenweg für alle Verkehrsteilnehmer ersichtlich, ist dort doch ein Sackgassen-Schild aufgestellt. „Das ist sogar etwas größer, als es für innerorts vorgesehen ist“, erläutert Roland Kissau vom Ordnungsamt auf Anfrage unserer Redaktion.