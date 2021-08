Unfall in Hückeswagen : Biker fährt gegen Verkehrsschild - Lebensgefahr

Hückeswagen Ein 31 Jahre alter Solinger prallt auf der L 101 mit seinem Motorrad gegen ein Verkehrsschild und muss mit einem Hubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden.

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer in eine Fachklinik geflogen werden, der gegen 16.30 Uhr auf der L 101 zwischen Scheideweg und Dreibäumen verunglückt war. Wie die Polizei mitteilte, war der 31-jährige Solinger, der in Begleitung eines weiteren Motorradfahrers in Richtung Dreibäumen unterwegs war, ohne Fremdeinwirkung in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann in voller Fahrbewegung gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Biker mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.