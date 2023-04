Bundesstraße 483 in Hückeswagen Biker fährt bei Herweg in Traktor – schwer verletzt

Schon wieder gab’s einen schweren Unfall auf der B 483 in Herweg: Am Donnerstagnachmittag wurde ein 29-jährige Biker aus Wuppertal schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Hückeswagener (68) war um kurz nach 15 Uhr mit einem Traktor und einem angehängten Güllefass auf der Bundesstraße in Richtung Radevormwald unterwegs und wollte nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Zeitgleich beabsichtigte der Biker, das Traktorgespann sowie zwei weitere Fahrzeuge zu überholen. Dabei prallte sein Motorrad gegen das Hinterrad des abbiegenden Traktors, dessen Fahrer unverletzt blieb. Der 29-Jährige stürzte, sein Bike geriet unter den Anhänger und wurde von diesem überrollt.