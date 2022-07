Hückeswagener Programm vom 10. bis 25. September : 20 Touren zur Bergischen Wanderwoche

Die Medical-Wanderung an der Wuppervorsperre mit Udo Kutscher erfreute sich auch 2019 großer Beliebtheit. Sie findet auch dieses Jahr wieder statt. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Im gesamten Bergischen Land gibt es vom 10. bis 25. September 80 Angebote in 24 Städten – die meisten stellt wieder die Kleinstadt Hückeswagen auf die Beine. Hier nehmen im Schnitt bis zu 350 Teilnehmer an den Wanderungen teil.

Die Flyer sind gedruckt und liegen bereits an ganz vielen Stellen in der Stadt aus. Vom 10. bis 25. September beteiligt sich auch Hückeswagen wieder an der Bergischen Wanderwoche. Im Bergischen Land gibt es 80 Angebote in 24 Städten – die meisten stellt erneut die Schloss-Stadt auf die Beine. Hier nahmen in den vergangenen Jahren im Schnitt bis zu 350 Teilnehmer an den Touren teil. Die Tourismusbeauftragte Heike Rösner hat bereits die ersten Anmeldungen für 2022 vorliegen. Zu den 15 Wanderungen gesellen sich noch vier Pauschalangebote mit fünf Terminen. „Die Kombination aus Natur und Fachwissen hat sich bewährt“, sagt Heike Rösner.

Sie freut sich, dass das neue Programm eine gelungene Mischung aus Altbewährtem und Neuem ist. So gibt es wieder eine Medical-Wanderung, das Nordic Walking, die Schnitzeljagd und die Boulettenwanderung, aber auch ganz neu eine Wanderung „Hückeswagen XL über acht Stunden und 25 Kilometer. Neu dabei ist die katholische Frauengemeinschaft mit einer „Vier-Elemente-Wanderung“ und nach längerer Pause auch Irmgard Hannoschöck mit einer Lebenskunst-Wanderung. Und weil Markus Rösner regelmäßig mit dem Fahrrad am Sägewerk vorbeifuhr, entstand die Idee, auch daraus eine Wanderung zu entwickeln – Motto: „Aus rund wird eckig“. Auch Musik und Kunst fehlen im Angebot nicht. Die Teilnehmer besuchen eine Tuchfabrik in der Aue und treffen auf einen Künstler und viel Musik.

Info Duathlon, pilgern, Frauen und Whisky Das sind die vier Pauschalangebote bei der Bergischen Wanderwoche.



Duathlon mal anders – Wandern und Kanufahren Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, 11 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Wupperverband Reinshagensbever 6

180 Minuten Pilgern in Hückeswagen Samstag, 10. September, 13 Uhr, ab Wanderparkplatz Voßhagen 1

Hückeswagener Frauen Donnerstag, 22. September, 17 Uhr, ab Schlossplatz

Whisky-Wanderung Samstag, 24. September, 14 Uhr, ab Wanderparkplatz Frohnhauser Weg



Anmeldungen und Infos Heike Rösner, Tel. 02192 88806, E-Mail: heike.roesner@hueckeswagen.de

www.hueckeswagen.de

Viele Vereine beteiligen sich wieder an der Wanderwoche – so auch der Bergische Geschichstverein, die Bergische Zeitgeschichte, der TBH, der ATV, die Kolpingjugend, die Diakonie, der Boule Petanque, die „Jungen Alten“ der Kolpingsfamilie, Die Grünen oder die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“. Alle Teilnehmer zahlen drei Euro Startgeld, bei den Pauschalangeboten entsprechend mehr, weil der Leistungsumfang entsprechend größer ist. Die 17 ehrenamtlichen Waderführer spenden den Erlös traditionell einem sozialen Zweck. In diesem Jahr fließt das Geld an den Verein Christliches Hospiz Bergisches Land, der in Bergisch Born ein Hospiz eröffnen will. „Von dieser Einrichtung profitieren schließlich auch Hückeswagener Betroffene“; sagt Heike Rösner. Die Tourismusbeauftragte ist immer auf der Suche nach neuen Ideen: So möchte sie gerne mal eine Schweigewanderung anbieten oder eine Barfußwanderung. Immer wieder versucht Heike Rösner auch, die Wanderführer dazu zu animieren, die heimische Gastronomie mit in die Wanderungen einzubeziehen. Das gelingt bislang nur mit mäßigem Erfolg. Dabei nehmen nicht nur Hückeswagener an den Touren teil. 2021 kamen von den 250 Teilnehmern auch Gäste aus Monheim, Köln, Düsseldorf und Solingen.

Das Programm der Wanderwoche in Hückeswagen:

Medical-Wanderung Dienstag, 13. September, 18 Uhr, Wanderparkplatz Wupper-Talsperre

Nordic Walking auf Wanderwegen Donnerstag, 15. September, 9 Uhr, Parkplatz Sportplatz Schnabelsmühle 1

BZG on Tour Freitag, 16. September, 17 Uhr, ab Geschöftsstelle Islandstraße 1

Aus rund wird eckig – Wanderung zum Sägewerk Samstag, 17. september, 9 Uhr, Wanderparkplatz Wupper-Talsperre

Schnitzeljagd durch Hückeswagen Samstag, 17. September, 15 Uhr, Kolpinghaus, Islandstraße 54

Auf den Spuren versunkener Stätten – Wanderung rund um die Wupper-Talsperre Sonntag, 18. September, 10 Uhr, Wanderparkplatz Wupper-Talsperre

Lebenskunst-Wanderung Montag, 19. September, 18 Uhr, Wanderparkplatz Wupper-Talsperre

Vier Elemente-Wanderung Montag, 19. September, 19 Uhr, katholisches Gemeindehaus, Weierbachstraße

Bouletten-Wanderung Dienstag, 20. September, 18 Uhr Sportplatz Schnabelsmühle Parkplatz

Durch Wald und Feld Mittwoch, 21. September, 11 Uhr, Kolpinghaus

Wandern trifft auf Musik und Kunst Donnerstag, 22. September, 18 Uhr, Glashalle Bürgerbüro

Rund ums Freizeitbad Freitag, 23. September, 14 Uhr, Parkplatz Zum Sportzentrum

Von der Robinie bis zum Wildapfel Freitag, 23. September, 16 Uhr, Parkplatz Sportplatz Schnabelsmühle

Hückeswagen XL Samstag, 24. September, 9 Uhr, Glashalle Bürgerbüro