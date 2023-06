Neues Event in Hückeswagen Die „Bierdorf“-Premiere vorm Schloss ist gut angelaufen

Das erste Hückeswagener „Bierdorf“ auf dem Schlosshof war schon bei seiner Eröffnung am Feiertag Fronleichnam sonnigen gut besucht. Gemütliche Sitzecken aus Holz laden noch bis Samstagabend zum Verweilen ein. Das Besondere am Bierdorf ist, dass auch die Erzeugnisse der heimischen Brauereien wie Schnaff aus Hückeswagen, Braunbräu aus Wipperfürth, Dellmann’s aus Wermelskirchen und Vormann aus Hagen angeboten werden. Hier eröffnen sich dem Biertrinker nicht nur ganz neue Geschmacksnuancen, die Besucher können auch direkt mit den Braumeistern in Kontakt kommen, die selbst am Zapfhahn stehen. Konkurrenzdenken ist hier fehl am Platz. „In der Brauer-Community hilft und unterstützt man sich gegenseitig“, versicherte Caj Höfer von Dellmann’s.