Hückeswagen: Bielendorfer gibt Zusatzshow im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Bastian Bielendorfer tritt im Oktober gleich zweimal im oberen Island auf. Der erste Auftritt ist ausverkauft.

„Nach dem vorjährigen grandiosen Gastspiel konnte der Trägerverein auch für dieses Jahr den sympathischen Comedian für einen Auftritt gewinnen“, berichtet Bauer. Eigentlich war die Show nach ersten Planungen für den 10. November vorgesehen. Doch da Bielendorfer an diesem Tag für Fernsehaufnahmen zur Verfügung stehen muss, wurde der Termin auf den 13. Oktober vorverlegen. Dann kommt der gebürtige Gelsenkirchener mit einer Premiere der brandneuen Show „Lustig, aber wahr!“ ins Kultur-Haus im oberen Island. Weil dieser Auftritt bereits komplett ausverkauft ist, hat der Verein mit dem Management des Comedian eine Zusatzshow festgemacht. Somit tritt der 34-Jährige am 14. Oktober nochmal im Kultur-Haus Zach auf; Beginn ist um 19 Uhr.

Mit der neuen Show „Lustig, aber wahr!“ dreht Bielendorfer die Schraube des privaten Wahnsinns noch weiter. „Denn wo andere Komiker nur Witze machen, bohrt er tief im eigenen Leben als kinderloser Mopsbesitzer Mitte 30, der das einzige studiert hat, was man in seiner Familie noch mehr braucht als Lehramt: Psychologie“, heißt es in der Pressemitteilung.

Karten zum Preis von 18 Euro sind bereits im Vorverkauf in Hückeswagen erhältlich – und zwar in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.tickets.de. An der Abendkasse kosten sie 21 Euro – so es denn überhaupt welche geben sollte.