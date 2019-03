Musikalisch: Biblische Leidensgeschichte als beeindruckendes Konzert

Hückeswagen Ruth Forsbach (Klavier/Orgel) und Johannes Meyer (Bariton) musizierten unter dem Motto „Ernste Gesänge – Musik zur Passion“ in der Pauluskirche.

In der Passionszeit erinnern sich Christen in den etwa sieben Wochen vor Ostern an die 40-tägige Leidensgeschichte Jesu: die Verurteilung, den Verrat und die Kreuzigung. Nicht treffender hätte das Konzertangebot der Evangelischen Kirchengemeinde sein können. Ruth Forsbach (Klavier/Orgel) und Johannes Meyer (Bariton) musizierten unter dem Motto „Ernste Gesänge – Musik zur Passion“ in der Pauluskirche. Andächtig lauschten die Konzertbesucher den professionell dargebotenen Werken von Bach, Mendelsohn, Rheinberger und Brahms.