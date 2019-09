Kommendes Wochenende in Hückeswagen : BGV lädt zum Stammtisch und zu Altstadtfest-Aktionen ein

Hückeswagen Auch zum Altstadtfest öffnen die beiden Geschichtsvereine der Stadt ihre Archive.

Das Archiv des BGV ist am kommenden Samstag, 7. September, 12 bis 14 Uhr, geöffnet. Geschäftsstelle und Archiv des Vereins Bergische Zeitgeschichte (BZG) sind im Zuge des Altstadtfestes am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr, geöffnet. „Die Besucher erwartet eine kleine Fotoausstellung mit historischen Bildern zur Wanderung auf die Kaiserhöhe, die bei der Bergischen Wanderwoche angeboten wurde“, heißt es in der Ankündigung. Ferner gibt es einen Ausblick auf die nächste Stolperstein-Verlegung für Otto Fröhlich, die am Dienstag, 12. November, 14 Uhr, an der Weststraße 6 erfolgen wird. Hierzu gibt es auch wieder ein kleines Stadträtsel. Dazu werden Filme gezeigt. „Und wir freuen uns auf nette Gespräche und Anregungen“, betont Vorsitzende Iris Kausemann.