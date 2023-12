„Leiw Heukeshoven“ im Handel Bergische Geschichte(n) nicht nur für den Gabentisch

Thilo Mischke erinnert in einem launigen Beitrag an Corona-Zeiten, die bei vielen inzwischen schon Geschichte sind. Ebenfalls aus der Feder von Siegfried Berg stammt ein umfangreicher Aufsatz über den Hückeswagener Künstler Otto Lipp. Von ihm stammt nicht nur das Weberdenkmal an der Ecke Island- / Waidmarktstraße, auch sind Arbeiten von ihm in ganz Deutschland verteilt. Zum Abschluss erinnert Fredi K. Ross an ein vergessenes und nie verwirklichtes Eisenbahnprojekt.