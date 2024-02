BGV-Abteilung Hückeswagen Geschichtsverein findet „Asyl“ in St. Katharina

Der Vortrag, der einen Bogen vom 12. bis in die 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts schlägt, findet also erstmals im katholischen Gemeindezentrum in Wiehagen an der Gerhard-Rottlaender-Straße statt. „Wie immer ist der Eintritt kostenfrei, die Veranstaltung ist öffentlich. Parkplätze sind ausreichend vorhanden“, versichert Schaffus.