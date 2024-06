Hückeswagener Judo-Club Besondere Trainingsgäste beim JC Mifune

Hückeswagen · Neun behinderte Bewohner vom „Haus Agathaberg“ in Wipperfürth trainierten jetzt in Hückeswagen. Dabei wurden sie in die Grundzüge des Judosports eingewiesen.

Der JC Mifune hatte die Wohngruppe vom „Haus Agathaberg“ in Wipperfürth eingeladen, um den Bewohnern den Judosport näherzubringen. Foto: Tscheschlog

Besondere Sportler hatte jetzt der Hückeswagener Judo-Club Mifune zu Gast: Trainiert wurde mit behinderten Bewohnern aus dem aus „Haus Agathaberg“ in Wipperfürth, um ihnen den Judosport näherzubringen. Das teilte der Vorsitzende Eddy Tscheschlog mit. Neun Teilnehmer waren zusammen mit den Teamleitern des Wohnheims, Michael Grübling und Irina Hassenrik, gekommen. Das Trainer-Trio Eddy Tscheschlog, Jörg Musaeus und Chris Garnetidis erläuterte ihnen zunächst die Judo-Regeln und -Werte, nach dem sogenannten Angrüßen auf der Judomatte wurden die Schüler erstmals mit Judo-Jacke und -Gürtel angekleidet. Nach dem Aufwärmen wurde den angehenden Judoka die mit Übungen zunächst im Sitzen die Fallschule näher gebracht. Dabei wurde ihnen etwa gezeigt, wie man im Sitzen kontrolliert nach hinten und zur Seite fällt, und auch die Judorolle aus dem Kniestand hatten sie sehr schnell verstanden. Nun ging es im Stand zu den Judowürfen und alle durften den O-Soto-Gari, die große Außensichel, erlernen und somit den Partner zum ersten Mal auf den Rücken werfen. „Das war für viele das Größte überhaupt“, versicherte Tscheschlog. Nach der Mittagspause standen dann die Kämpfe an: Auf der dicken Matte hatte jeder die Gelegenheit, mit seinem Partner einen Zweikampf zu bestreiten. „Derjenige, der zuerst seinen Gegner von der Matte werfen konnte, wurde Sieger“, berichtete Tscheschlog. „Das war der Höhepunkt des Wettkampfs.“ Nach drei Stunden gemeinsamen Judo-Trainings mit Pausen wurde schließlich auf der Matte abgegrüßt und wurden die Judomatten abgebaut. „Es war für alle eine tolle Erfahrung und alle waren mit viel Spaß bei der Sache“, betonte der Mifune-Vorsitzende.

(büba)