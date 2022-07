Traditionsveranstaltung in Hückeswagen : Jetzt für das Altstadtfest bewerben

Hückeswagen Am 31. Juli ist Abgabeschluss, dann muss der Festbereich endgültig belegt werden. Interessierte Vereine und private Trödler können sich noch melden.

Darauf haben viele Hückeswagener sehr lange warten müssen: In diesem Jahr ist es wieder soweit – und am Wochenende Samstag und Sonntag, 10. / 11. September, findet das Altstadtfest in seiner gewohnten Form statt. Nach Angaben von Bürgermeister Dietmar Persian ist das der „wichtigste Termin im Veranstaltungskalender“ der Schloss-Stadt.

„Dass wir das Fest zwei Jahre hintereinander ausfallen lassen mussten, war natürlich ein schwerer Schlag“, sagte er im Mai, als fest stand, dass das Fest wieder stattfinden wird. Zwar sei die Pandemie noch nicht vorbei, aber die Verantwortlichen bei der Stadt seien sehr zuversichtlich, „dass wir das Fest in diesem Jahr wieder in gewohnter Form stattfinden lassen können“, sagte Persian.

Seitdem laufen bei der Stadt die Vorbereitungen auf Hochtouren. Und nach Angaben von Sprecher Torsten Kemper sind schon viele Anmeldungen für die Stände der Vereine oder die privaten Trödelstände in der Altstadt eingegangen – „aber noch ist Platz für einige Stände“, wirbt Kemper für eine Anmeldung. Wer sich jetzt also noch bewerben möchte, kann das am einfachsten auf der städtischen Homepage unter hueckeswagen.de/­altstadtfest tun. Dort gibt es eine einfache Online-Bewerbung, die am PC oder Handy ausgefüllt und direkt online an die Stadt geschickt werden kann. Wer es dagegen lieber klassisch mag, findet dort auch eine pdf-Datei zum Ausdrucken und Ausfüllen.