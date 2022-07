Hückeswagener Schützenfest : Bewegende Rede zum Totengedenken

Hückeswagen Die Hückeswagener Schützen zogen am Sonntagabend vors Schloss: Der Große Zapfenstreich mit Nationalhymne sorgte für Gänsehaut bei den Zuschauern.

Die Toten- und Gefallenenehrung mit Zapfenstreich ist ein fester Bestandteil des Schützenfests. Die Schützen und zahlreiche Zuschauer waren dazu am Sonntagabend auf den Schlossplatz gekommen. Christoph Lange, Präsident des Bergischen Schützenbundes, hielt eine bewegende Rede und unterstrich die Wichtigkeit und Aktualität dieser Tradition: „Dass das Totengedenken zusammen mit dem Zapfenstreich stattfindet, sagt etwas über den Stellenwert aus, den das Totengedenken genießt. Es sind Momente zum Innehalten, Zurückblicken und zum Besinnen.“ Es gebe heute jedoch nicht mehr viele Menschen, die persönliche Erinnerungen an jemand haben, der im Krieg umgekommen ist. „Niemand trauert gerne – und das um Menschen, die wir nicht einmal kannten“, sagte Lange.

Totengedenken und Volkstrauertage hätte jedoch nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. „Seit fünf Monaten erfahren wir aus den Nachrichten von einem Angriffskrieg in Europa, der zehntausende Menschenleben kostet und hunderttausende, ja Millionen von Flüchtlingen aus ihrer Heimat treibt. Und zum ersten Mal spüren wir die Auswirkungen von Krieg und Vertreibung wieder selbst. Wir sollten froh sein, in einem Land zu leben, in dem politischer Diskurs stattfindet, in dem die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist und die Demokratie funktioniere“, betonte Lange. Das Setzen eines Zeichens der Solidarität derjenigen, die keinen Verlust zu beklagen haben, mit den Hinterbliebenen der Gefallenen, sei daher angebracht und dürfe auch nicht an Landesgrenzen Halt machen.