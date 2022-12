55-Jähriger Hückeswagen steht vor dem Amtsgericht Bewährungsstrafe für Schläge gegen die Mutter

Es war eine für alle Beteiligten anstrengende Verhandlung vor dem Amtsgericht Wipperfürth, vor dem sich ein 55-jähriger Hückeswagener wegen Körperverletzung an seiner Mutter verantworten musste. Das lag an der Persönlichkeit des Angeklagten genauso wie an den Umständen der Tat. Der Mann, der mittlerweile in Wipperfürth lebt, soll seine damals 84-jährige Mutter am 6. Oktober vorigen Jahres in deren Hückeswagener Wohnung mit der Hand und einem abgebrochenen Hockerbein geschlagen und schwer verletzt habe. Zudem soll er gegen eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz, die nach der ersten Tat vom Familiengericht verhängt worden war, verstoßen haben und seine Mutter am 15. Dezember noch einmal aufgesucht und geschlagen haben.