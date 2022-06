Startschuss in Wipperfürth : BEW startet Umstellung auf H-Gas

Hückeswagen Ab 2030 sollen alle Verbraucher in Deutschland H-Gas erhalten. Bereits Ende Mai wurden in Wipperfürth rund 30 Erdgasgeräte umgestellt.

Insgesamt seien im BEW-Netzgebiet 26.470 Geräte umzustellen; davon 6900 in Wipperfürth, 4440 in Kürten, 9680 in Wermelskirchen und 5450 in Hückeswagen. Der Zeitplan für die Umstellung sei von den Gas-Fernnetzbetreibern vorgegeben, die BEW müsse die Anpassung der Gasgeräte fristgerecht abschließen. Die Erfassung der Gasgeräte erfolgt nach Angaben von Gerrath deshalb rund ein bis zwei Jahre vor dem Termin. Und dieser ist in Kürten am 29. August 2023, in Wipperfürth am 2. April 2024, in Wermelskirchen am 14. Mai 2024 und in Hückeswagen am 9. Juli 2024.