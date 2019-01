GGS Wiehagen: BEW spendet 20 Gymnastikbälle

Hückeswagen Die BEW hat der GGS Wiehagen Gymnastikbälle gespendet. Die kommen nun häufig zum Einsatz.

(rue) Von der Weihnachtsspende des Energieversorgers BEW für 2018 profitieren auch wieder die Schulen in der bergischen Region. Und auch Hückeswagen wurde bedacht: Die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Wiehagen erhielt 200 Euro, die umgehend für die Anschaffung von 20 roten Gymnastikbällen genutzt wurden. Sie kommen im Sportunterricht in der Mehrzweckhalle zum Einsatz.„Der BEW liegt als Unternehmen mit kommunaler Beteiligung die Lebensqualität im Bergischen Land sehr am Herzen – dies auch indem Schulen unterstützt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Förderung von Bildung bedeute ebenfalls eine Weichenstellung für die Lebensqualität der Zukunft der Region. Die Grundschule Wiehagen jedenfalls freut sich riesig über die Spende und bedankte sich bei der Übergabe der Bälle für die Spende der BEW.